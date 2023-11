Concordia, la rinascita del Teatro del Popolo. Si riparte con il duo Mirko Casadei-Paolo Fresu

Per Concordia arriva la tanto attesa ’prima’ del suo restaurato Teatro del Popolo, che a distanza di 11 anni dal terribile terremoto dell’Emilia che ne ha compromesso la stabilità danneggiandolo seriamente, rialza finalmente il sipario.

L’inaugurazione della stagione teatrale, curata da Ater Fondazione, realizzata con la collaborazione del Comune, affidata ad uno spettacolo musicale che vuole in qualche modo attraversare i gusti e unire idealmente diversi strati di pubblico, quello più popolare delle balere e delle feste di campagna e quello colto di nicchia, che si affida al sound dei ritmi jazz. Toccherà, infatti, a Mirko Casadei (foto) e alla sua Popular Folk Orchestra insieme al trombettista Paolo Fresu accompagnare questa ’prima’ particolare, proposta nell’ambito del progetto ’Vai Liscio’ promosso dalla Regione Emilia-Romagna con il sostegno di Rekeep per promuovere la musica da ballo dell’Emilia-Romagna e sostenerne la candidatura alla lista del Patrimonio dell’Umanità Unesco. Mirko Casadei e la sua Popular Folk Orchestra dialogheranno con il maestro di fama internazionale del jazz Paolo Fresu.

Il concerto in programma domenica alle 21 e sarà un’occasione unica per assistere ad un incontro tanto insolito quanto interessante tra due generi musicali, apparentemente lontani tra loro: da un alto i suoni della tradizione afroamericana dall’altro le radici del ballo popolare. Per molti sono due mondi e generi distanti, quello di Casadei e quello di Fresu, ma il trombettista ha sempre dichiarato che la sua formazione si è sviluppata suonando nella banda del suo paese, confrontandosi con un repertorio di polke e mazurke che sono il cuore del liscio, il suo essere autentica world music, per la sua capacità di fondere con leggerezza mitteleuropea e sapere contadino. Da questo fortunato incontro nasce un concerto in cui i preziosi fraseggi della tromba del musicista sardo arricchiscono di suggestioni bebop i classici della danza, canzoni come Romagna Mia e Ciao Mare, e l’obiettivo resta sempre lo stesso, ossia diffondere gioia e serenità su un palco o su una pista da ballo. Per informazioni e prenotazioni Teatro del Popolo tel. 338 2219383; e-mail: teatrodelpopolo@ater.emr.it; www.comune.concordia.mo.it o www.ater.emr.it. Una biglietteria sarà operativa anche presso la Biblioteca Comunale di Concordia (via San Possidonio 1), il mercoledì e il giovedì dalle 16 alle 18 e il venerdì dalle 10 alle 13.

Alberto Greco