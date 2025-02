Concordia nel mirino, ennesimo furto in casa

Ancora in azione i ladri che nei fine settimana svaligiano ville e case isolate a Concordia. A finire nel mirino dei ladri, stavolta, la villa in via Buffagni abitata da due pensionati.

"Io e mia moglie venerdì – racconta il proprietario di casa – eravamo a Bologna per seguire un corso. Siamo rimasti assenti quindi dalle 12 alle 18,30 e, al nostro rientro, abbiamo trovato tutta la casa sottosopra. La finestra laterale al pianterreno, coperta alla vista dall’esterno da una folta siepe, era stata divelta e da lì erano entrati dei ladri. Hanno messo a soqquadro i tre piani della casa incluso il sottotetto".

I malviventi si sono introdotti nell’edificio e hanno cercato di racimolare più beni preziosi possibili, spostando l’arredamento e ribaltando cassetti e armadi.

"Mobili e quadri spostati dalle pareti alla ricerca della cassaforte, cassetti e ante dei mobili spalancate alla ricerca di preziosi o denaro. Non abbiamo cassaforte o oro, visto che abbiamo subito un furto nel 2017 ma, nell’affannata ricerca in camera da letto, hanno comunque rintracciato ornamenti in bigiotteria, un braccialetto in oro, una collana in petre dure con l’allacciatura in oro, del valore di circa 1.000 euro. Parte dei bijoux, ritenuti meno pregiati, li abbiamo rinvenuti nell’erba del giardino sul retro. Abbiamo provveduto a fare denuncia e, i carabinieri di Concordia intervenuti sul posto, ci hanno consigliato di installare l’allarme antifurto".

Il colpo segue di pochi giorni quello ai danni della villetta a schiera in via Carla Gozzi dove, malviventi armati di flessibile, avevano tagliato la cassaforte svuotandola del considerevole contenuto in monili d’oro.

Flavio Viani