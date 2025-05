Concordia, raffica di furti . Pensionati derubati in casa mentre guardano la televisione

Da oltre un mese a Concordia dilaga, inarrestabile, la piaga dei furti in abitazione. In paese e nelle frazioni vengono, sistematicamente, prese di mira villette, abitazioni e anche auto. Il più recente risale a pochi giorni fa quando i ladri, a metà pomeriggio, approfittando dell’assenza per lavoro della proprietaria, una 46enne residente in via Masi, hanno messo a soqquadro l’abitazione rubando vari oggetti d’oro tra cui una catena d’oro di grande valore affettivo.

In precedenza a finire nel mirino dei malviventi era stata la villa di una 53enne che, residente in via Don Veratti a Vallalta, si era recata ad accudire l’anziana madre. Qui, dopo aver forzato una finestra sul retro dell’abitazione, i malviventi hanno messo a soqquadro ogni stanza arraffando oggetti di valore prima di darsi alla fuga.

Martedì sera nella villa di un noto 81enne residente nei pressi di viale Dante Alighieri il ladro, incurante della presenza dei proprietari in casa, ha portato a termine un rilevante furto. "Mi trovavo al piano di sotto con mia moglie a guardare la televisione – ricorda il pensionato – ci siamo accorti dell’indesiderata visita quando, saliti al piano superiore verso le 23,30 per andare in camera a dormire, l’abbiamo ritrovata completamente a soqquadro. Sono entrati in casa da una finestra di fianco, purtroppo, l’unica non protetta dalle inferriate rubando tutto l’oro e i soldi che hanno rintracciato. Il ladro è pure sceso, dalla scala interna, al piano di sotto e ha trovato la borsa di mia moglie appesa all’attaccapanni rubando il contante che aveva nel portafoglio. Il giorno dopo abbiamo ritrovato i nostri documenti sotto i cassetti svuotati e bloccato le carte di credito che ci avevano rubato. Sul posto sono intervenuti subito i carabinieri di Concordia".

Lunedì scorso ad una 50enne che aveva portato il cane all’area di sgambamento in via Donatori di sangue hanno rubato la borsetta contenente documenti, carta di credito e contante dall’auto parcheggiata nell’area di sosta del centro sportivo. Indagano i carabinieri di Concordia.

