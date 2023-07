Concordia ricorda Carla Gozzi, vittima della strage del 2 agosto

Concordia (Modena), 21 luglio 2023 – Sono trascorsi 43 anni ma Concordia non dimentica quanto accaduto quel sabato 2 agosto alla stazione di Bologna, dove perse la vita una sua giovane concittadina, la trentacinquenne Carla Gozzi, che fu tra le 85 vittime della strage «di matrice neofascista» come sottolinea la Cgil. Fu il più grave atto terroristico avvenuto nel Paese nel secondo dopoguerra e uno degli ultimi di quella strategia della tensione tragicamente iniziata nel 1969. Cgil e sindacato pensionati Spi Cgil Area Nord modenese promuovono per questa sera, 21 luglio, a Concordia un incontro ricordo di quella triste pagina della nostra storia. L’evento si tiene in piazza Gina Borellini alle ore 21. Introduce la serata Marco Bottura coordinatore Cgil Area Nord modenese, cui seguirà un intervento della storica e docente di Unibo Cinzia Venturoli che presenta «Cantiere 2 Agosto», il progetto di narrazione popolare nato tra il 2016 e il 2017 per iniziativa della Regione Emilia-Romagna.

Partecipano alla serata alcuni narratori del progetto che racconteranno la vita di alcune vittime della strage, tra cui anche Paolo Rocca che narrerà la vita di Carla Gozzi.

«Questo spettacolo di voci narranti è un esercizio di memoria civile – afferma Bottura –. Come confermato dalle sentenze, la strage di Bologna del 2 agosto 1980 è stata una strage di matrice neofascista. La ricerca della verità, scaturita dai lunghi anni di indagini e processi, non riguarda solo le vittime di quella strage, ma anche la società civile e le istituzioni che vogliono salvaguardare una Costituzione libera e democratica. La sera ascolteremo le parole e i pensieri di quelle vittime, tra le quali Carla Gozzi, ritrovando in loro cittadini e persone come noi, portatrici di diritti, e distrutte da una violenza a cui, né oggi né allora, è permesso di essere indifferenti». L'iniziativa sarà anche l'occasione per fare il punto su ciò che sta emergendo dal processo di appello a carico di Gilberto Cavallini in corso in questo periodo. Alberto Greco