Concordia ritrova il suo palcoscenico

Grande attesa per la riapertura del teatro del Popolo di Concordia. Sabato 16 alle 17 il taglio del nastro con Maria Grazia Cucinotta, poi un concerto spettacolo su Pasolini e le visite guidate per i più piccoli. Fra gli eventi di domenica, alla mattina l’Ouverture des saponettes di Michele Cafaggi, e alle 20.30 Chiara Francini e Alessandro Federico (foto) in "Coppia aperta quasi spalancata", favola tragicomica di Dario Fo e Franca Rame.