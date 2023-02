Concordia, si è spenta la presidente Anpi Vezia Gallesi

Ha destato impressione a Concordia la scomparsa di Vezia Gallesi, non solo perché presidente della locale sezione Anpi, ma anche perché tanti della sua generazione ne ricordano il forte impegno civile e la passione per la causa femminile e la cultura. Il sindaco Luca Prandini ha espresso a nome dell’amministrazione e dell’intera comunità il proprio cordoglio. Vezia Gallesi era nata a Concordia 70 anni fa, ed è stata una apprezzata insegnante di grafica e pittura del liceo artistico Venturi di Modena, dove ha cercato di trasmettere ai suoi studenti l’amore per l’arte coinvolgendoli in numerosi progetti che davano vita a mostre. Lei stessa dipingeva e aveva esposto diverse volte anche a Concordia. L’antifascismo e l’intransigenza morale le erano stati tramandati come valori dal padre Velmo, un partigiano che ha avuto un ruolo attivo nella Resistenza operando fra le zone di Concordia e Novi. Sebbene da anni si fosse trasferita nel capoluogo per essere più vicina al luogo di lavoro e alla madre, in realtà non si era mai staccata dalla sua città natale, mantenendo un forte legame sottolineato appunto dal fatto di avere raccolto il testimone della guida dell’Anpi di Concordia.

Alberto Greco