Concordia: si finge cliente, distrae i titolari e ruba in tabaccheria

Furto con destrezza alla "Tabaccheria Enrica" di Paolo Sarti, martedì pomeriggio, in via Mazzini a Concordia. Un foglio scritto, troppo grande per soddisfare la richiesta di una fotocopia, è servito a distrarre il proprietario. Così il malvivente ha messo a segno il furto e potrebbe aver usato l’espediente per altri colpi. "Io e mia madre eravamo al lavoro dietro il bancone quando – ricorda Paolo Sarti – questo uomo è entrato con un foglio, insolito per dimensioni, con cui chiedeva insistentemente di fare una fotopia, nonostante spiegassi che il formato non poteva essere contenuto dalla fotocopiatrice. Non convinto ha cominciato a passeggiare avanti e indietro per il negozio fino a quando, dopo essersi guardato intorno, ha preso due caramelle continuando a scrutare da ogni parte. Nel frattempo sono entrate due persone e, mentre io e mia madre le stavamo servendo, si è impossessato di una busta contenente 150 euro in contanti poggiata sul bancone. Quella somma di denaro – precisa il tabaccaio – era provento della vendita di marche da bollo e l’avrei dovuta depositare in banca quella sera. Nel frattempo, il cliente con la mascherina se n’era andato. Subito ho visionato le immagini della videocamera interna al negozio. Si vede l’uomo che prende i soldi dalla busta. Tutto questo è capitato mentre io e mia madre eravamo intenti a servire i clienti. Ho sporto denuncia ai carabinieri".

Mercoledì sera, invece, tentativo di furto in ospedale. Tre ragazzi in bici notati mentre asportavano materassi e cuscini.Flavio Viani