Concordia, un 71enne scippato dell’orologio: "Ho riconosciuto il ladro"

Riconosce il ladro che gli aveva portato via l’orologio dal polso due giorni prima e chiama i carabinieri che lo fermano. Ieri mattina poco prima delle 11 il derubato, A.M. 71enne residente a Vallalta, stava passando in piazza Roma, quando ha riconosciuto l’autore del furto successo mercoledì. Il malvivente, maglietta e pantaloni neri, stazionava nei pressi della farmacia Belli con un cappellino nero in testa e la mascherina sul volto mentre un complice, con il medesimo abbigliamento alla fine del portico antistante la banca, era appostato in via Primo Maggio. L’evidente intento della coppia era quello di tenere d’occhio chi andava a munirsi di contanti allo sportello automatico dell’istituto di credito. "Mercoledì sono andato a fare bancomat dopo aver parcheggiato – racconta A.M. – e lui sedeva sul davanzale nella vetrina della farmacia. Da lì ha notato l’orologio mentre risalivo in auto poi, a bordo della sua vettura, mi ha seguito fino a Vallalta. Le telecamere lungo il tragitto – precisa il pensionato – lo testimoniano. Dopo aver parcheggiato me lo sono trovato di fronte a casa mia, fuori dal garage, con la scusa di cercare un hotel per dormire. Preoccupato dalla molestia ho detto che avrei chiamato i carabinieri. Appena impugnato il cellulare per avvertire i militari dell’Arma, mentre ero intento a parlare, mi ha strappato l’orologio dal polso che secondo il malvivente era di gran pregio ma in realtà era del modesto valore di 200 euro. Ho denunciato ai carabinieri di Concordia il furto con strappo allegando il referto del pronto soccorso che attesta la lesione al polso".

Le videocamere della chiesa di Vallalta, le medesime che registrarono la sosta della Ford di Alice Neri la notte in cui perse la vitana, avrebbero fotografato il ladro in fuga dopo il furto. I carabinieri, subito intervenuti, ieri hanno fermato e identificato i due stranieri con documenti originari dell’est arrivati in paese a bordo di una vecchia Ford Fiesta: su di loro saranno svolti accertamenti.

Flavio Viani