Muore schiacciato dal trattore che si ribalta: tragedia a Concordia

Modena, 20 settembre 2023 – Tragedia a Concordia sulla Secchia, a Santa Caterina, dove un uomo di 67 anni è morto a seguito di un incidente con un trattore agricolo.

Il mezzo lo ha schiacciato. La tragedia si è consumata martedì intorno alle 19.30. Stando alla ricostruzione dei fatti ad opera dei carabinieri intervenuti in via Cappelletta Stoffi, il trattore con rimorchio si è ribaltato a margine della carreggiata e il 67enne è rimasto schiacciato sotto al mezzo. Sul posto anche i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’era più niente da fare.