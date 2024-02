Concorrenza sleale, vittoria della ceramica

La Commissione europea ha prorogato fino al febbraio 2029 le misure antidumping sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese, confermando le aliquote già in vigore. imposte nel 2011. I dazi erano stati già prorogati una prima volta nel 2017 e, a seguito della richiesta della CET – la federazione europea dei produttori di piastrelle di ceramica – e con il supporto di Confindustria Ceramica, a giugno 2022 la Commissione europea ha aperto un’altra indagine, dalla quale è emerso il rischio di reiterazione di pratiche di dumping, già provate dalle precedenti indagini, che avrebbero potuto causare un danno all’industria dell’Unione. Al fine di ristabilire le corrette condizioni di concorrenza, l’Unione europea ha pubblicato il Regolamento esecutivo 2024-493 che proroga i dazi antidumping su tali importazioni, mediamente pari al 30,6% per le aziende collaboranti ed al 69,7% per tutte le altre. "Per l’industria ceramica italiana, che esporta l’85% della propria produzione nazionale in tutti i paesi del mondo – afferma Filippo Manuzzi, Presidente della Commissione Relazioni Commerciali di Confindustria Ceramica – il poter operare all’interno di mercati in cui vengono sempre rispettate le regole del fair trade è un fattore essenziale per tutelare la competitività delle nostre aziende". L’industria delle piastrelle di ceramica dell’UE, formata per l’80% da PMI appartenente a 25 Stati membri che occupano 55 mila addetti diretti, rappresenta un fatturato annuo di 13,6 miliardi di euro, la metà dei quali realizzati dai produttori italiani che nel 2022 – ultimo dato ufficiale – hanno sviluppato un giro di affari di 7,2 miliardi, 6 dei quali realizzati sui mercati esteri. I dati diffusi da Confindustria Ceramica a fine 2023 stimavano una flessione, rispetto all’anno precedente, di circa il 20% sia sui volumi produttivi che sui fatturati, complice una crisi della domanda generalizzata che integra una contingenza non felicissima. Se il mancato rinnovo dei dazi avrebbe rappresentato un’ulteriore insidia in più per i produttori di casa nostra, il loro mantenimento rappresenta una forma di tutela in più per un settore che negli ultimi anni è riuscito a vincere sfide importanti a dispetto di problematiche – prima la pandemia, poi l’impazzimento dei costi energetici e il conflitto ucraino che ha ridisegnato le rotte di fornitura delle materie prime – che ne hanno condizionato, e ne condizionano tuttora, le performance sul mercato globale.

Stefano Fogliani