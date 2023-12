Concorso a premi per il miglior presepe dedicato ai bambini

Un concorso a premi dedicato ai bambini denominato "200 libri per 200 presepi" è il concorso lanciato dal Comune di Mirandola per calarsi nel clima delle ormai prossime festività natalizie. Si tratta di un contest che vuole sollecitare la fantasia, giunto alla sua quinta edizione e che per il successo e l’interesse delle precedenti gare si è deciso di estendere ad una fascia d’età più ampia (3-10), coinvolgendo per la prima volta anche i nati fra il 2019 e il 2020. "Come Amministrazione abbiamo voluto confermare questo contest che si è rivelato particolarmente apprezzato e partecipato dalle famiglie mirandolesi – commenta l’assessora alla Cultura Marina Marchi –. Già nella passata edizione avevamo ampiamente superato le 200 adesioni: un numero importantissimo di partecipanti che nel 2023 puntiamo quantomeno a replicare".