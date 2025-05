Concorso di poesia intitolato a don Carlo Lamecchi. Primo premio a Giosiana Bondi con ’Riscatto’

Giosiana Bondi con "Riscatto" si è aggiudicata il primo premio, nella sezione adulti, del concorso di poesia intitolato alla memoria di don Carlo Lamecchi, al secondo posto Michael Taurasi con "La neve dal sapore di sangue", terza Stefania Ronzitti con "Non dimenticatevi di me". Giunto alla quinta edizione, promosso dagli ‘Amici di Don Carlo’, il concorso è intitolato al compianto sacerdote che, scomparso nel 2020, per moltissimi sassolesi è stato un esempio di umanità profonda e partecipe, un autentico punto di riferimento. Il concorso è articolato in una sezione adulti e una sezione ragazzi, rivolta alle scuole del territorio. Quest’ultima ha visto vincere, per le secondarie di Primo Grado, Alessandro Giovanardi (Ruini 2B con "Chi sei?"), seguito da Sofia Ortolano (Ruini 2° con "Quello che vede un’amante di libri") al secondo posto e al terzo, ex aequo, Vera Canali con "La vecchia signora" e Gianna Owen Oghagbon con "Le tue radici". Per quanto riguarda la sezione secondaria di Secondo Grado, primo posto per Meryem Abagh (Elsa Morante 2AS con "Palestina"), seguita da Simona Lamberti (Elsa Morante 2AS con "Battito eterno") e da Asia Chiapelli con "Donami la tua memoria".

