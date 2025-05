Concorso ’In Arte Danza’. C’è tempo fino a oggi per iscriversi

C’è tempo fino a oggi per iscriversi alla seconda edizione di ‘In Arte Danza’, il concorso di danza promosso da Ushac e CSI Carpi, con il patrocinio del Comune, che chiama a raccolta tutte le realtà di ballo del territorio e non solo. Nello specifico devono avvenire entro oggi le iscrizioni le categorie Urban, Danze accademiche, per i percorsi passo a due e solisti (collegandosi al seguente link: https://bit.ly/4jugCMX), mentre giorno delle esibizioni, aperte al pubblico, sarà domenica 18 maggio, nella palestra Margherita Hack (via Canalvecchio 3) a Carpi. Lo scorso anno si sono sfidati ben 350 ballerini, e per questa seconda edizione si punta a confermare il successo della manifestazione, sempre dedicando spazi anche ai ragazzi con fragilità.