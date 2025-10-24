Concorso ‘Make Your Impact’, vincono Eortè, Percorsi e Caleidos

Tre imprese sociali modenesi sono state premiate, scelte fra le otto finaliste, nella conclusione della terza edizione di ‘Make Your Impact’: progetto promosso da Fondazione di Modena e UniCredit e nato grazie alla collaborazione di Fondazione Italiana Accenture Ats, Aicoon Research Center, Human Foundation, Confcooperative Terre d’Emilia, Manager no Profit e Legacoop Estense. A vincere sono state le iniziative di Eortè Società Cooperativa Sociale, Percorsi Cooperativa Sociale e Caleidos Onlus, che si sono impegnati in progetti a favore della popolazione più ‘debole’ come detenuti, giovani diversamente abili ed anziani con patologie di dipendenza cronica.

A ciascun vincitore sono stati assegnati 20 mila euro a fondo perduto e il supporto formativo offerto da Aicoom e Manager per il NoProfit: un’associazione di imprenditori e manager che offre il suo know-how a imprese legate al sociale e al terzo settore.

"Con quest’iniziativa, nata nel 2019 e ‘stoppata dalla pandemia, la Fondazione di Modena conferma il suo impegno verso la cittadinanza e, affacciandosi sulle iniziative rivolte alle fasce più deboli, alla capacità e alla voglia di affrontare tematiche in continua evoluzione per il benessere tangibile di tutti", chiosa Matteo Trezzi, presidente della Fondazione. E’ dello stesso parere Livio Stellati, responsabile sviluppo territoriale Centro Nord per UniCredit: "Con il sostegno alle iniziative sociali si vuole sostenere un settore strategico -il terzo settore coinvolge il 10 per cento del mercato del lavoro- e restituire la fiducia che il territorio ripone e ha riposto in noi".

Se Fondazione e UniCredit si sono impegnate nel dare assetto e credito alle nuove ‘imprese sociali’, anche il "saper fare le cose è un caposaldo dell’iniziativa – commenta Simona Torre, Direttore dellla Fondazione Italiana Accenture Ets –, si ci è impegnati per fornire anche un know how tecnico troppo spesso relegato alle realtà Pro-Profit. Coinvolgendo le realtà e le conoscenze manageriali si è voluto fornire a queste Imprese Sociali gli strumenti per proliferare, sostenersi, e continuare a impegnarsi per la collettività".

Francesco Lolli