Concorso ‘Sciatore dell’anno’. Valanga di voti per Flora Tabanelli

Il Cimone sta votando Flora Tabanelli che, dopo i successi a livello mondiale nel Freestyle, sui nostri monti ora la vorrebbero anche sciatrice europea dell’anno 2024. C’è tempo fino ad oggi per esprimere la preferenza sul sito internet dell’European Skier Of The Year 2024. "Chi ha dato il massimo nel 2024? Esprimi il tuo voto nel concorso Sciatore europeo dell’anno 2024 presentato da Level Gloves è l’invito degli organizzatori dell’evento on line. C’è battaglia per le prime posizioni. Ieri, dopo tre round accesi, due uomini e due donne erano avanzati alle finali Esoty. La percentuale di voti a favore di Flora Tabanelli era in costante crescita ed è arrivata a sfiorare il 50 per cento dei voti preceduta da pochi centesimi da Manon Loschi. Alle 14 è uscito l’aggiornamento delle finali femminili con questo commento: "Flora Tabanelli contro Manon Loschi, due talenti di nuova generazione si sono fatti strada fino alle finali. La diciassettenne Flora Tabanelli ha fatto breccia lo scorso anno, vincendo i Big Air alle Olimpiadi giovanili e i Campionati mondiali juniores e facendo passi da gigante nella Coppa del mondo, tra cui il secondo posto al Big Air Chur. Manon Loschi ha sciato fino al quarto posto assoluto nel Freeride World Tour, pubblicando molti contenuti video come "Abstrus". Nelle ore seguenti Manon Loschi ha compiuto un balzo in avanti, ma la partita è ancora aperta.

In casa Tabanelli a Rocchetta di Sestola e anche nel rifugio del Lago Scaffaiolo sui monti di Fanano gestito dalla famiglia c’è attesa per il verdetto finale. "Speriamo, speriamo! Sarebbe un bel riconoscimento", è il commento di mamma Lucia che assieme al marito Antonio stanno vivendo giornate di grandi soddisfazioni per i risultati conseguiti dai figli Flora e Miro, due campioni di Freestyle Big Air, rispettivamente di 17 e 20 anni che hanno fatto conoscere a un pubblico vasto uno sport spettacolare, acrobatico, difficile, che richiede una grande preparazione. Loro hanno iniziato bambini a fare ‘voli’, piroette e figure coreografiche con gli sci ai piedi lungo i pendii innevati dell’Appennino modenese e bolognese. E con i loro successi hanno contribuito anche e far conoscere la nostra montagna. w. b.