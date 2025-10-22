Condanna di Gaaloul a 30 anni, altri tre mesi per le motivazioni

Aveva preso novanta giorni di tempo – il termine sarebbe stato quello del 23 ottobre – ma ha deciso per una proroga di altrettanti giorni la Corte d’Assise di Modena per motivare la sentenza emessa nei confronti di Mohamed Gaaloul, il tunisino 32enne condannato a trent’anni di carcere per l’omicidio di Alice Neri. La sentenza era arrivata all’esito di un processo delicato, caratterizzato da momenti di estrema sofferenza ma anche di tensioni a fronte di soventi scontri tra periti e perizie. Il 23 luglio, poi, la Corte presieduta dalla dottoressa Ester Russo aveva pronunciato la sentenza nei confronti di Gaaloul, accusato di aver ammazzato a coltellate – almeno sette –, nelle campagne di Concordia la notte tra il 17 e il 18 novembre 2022 la giovane mamma di Ravarino. Il cadavere della donna fu trovato la sera del 18 nell’auto della stessa vittima, data alle fiamme. La Corte aveva accolto la richiesta formulata dalla pubblica accusa, pm Claudia Natalini e Giuseppe Amara ma le motivazioni della ‘scelta’ saranno rese note quindi tra altri tre mesi. Nelle stesse i giudici si troveranno a ripercorrere infatti tutte quelle che sono state le fasi ‘salienti’ del processo partendo dalle indagini che via via sono state illustrate in aula dai carabinieri, delegati dalla procura agli accertamenti. Sicuramente in quelle pagine sarà possibile anche trovare spunti importanti su quello che, secondo la Corte, potrebbe essere stato il movente di un così barbaro delitto. Nel corso del processo dinanzi all’Assise, infatti, più volte è stato sollevato proprio il tema dell’assenza ‘concreta’ di un movente che quella notte avesse potuto spingere l’imputato ad accoltellare a morte Alice Neri, per poi bruciarne il cadavere.

Tra i punti chiave dell’inchiesta, i rilievi del Ris di Parma che individuarono il dna dell’imputato su diversi reperti: il manico della tanica di olio esausto usato per incendiare il veicolo, in cui vi erano le impronte di Gaaloul ma anche il suo materiale genetico su un mozzicone di sigaretta. I militari in aula avevano poi ripercorso quella che per la pubblica accusa fu a tutti gli effetti una fuga dell’imputato all’estero. Gaaloul è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per cinque anni e al risarcimento danni nei confronti della figlia della vittima per un milione di euro oltre a seicentomila per la mamma di Alice, Patrizia Montorsi e 200mila per il fratello Matteo Marzoli. Diecimila euro poi per le altre parti civili costituite: le associazioni Udi e Casa delle Donne. Il legale dell’uomo, avvocato Roberto Ghini aveva subito annunciato appello. Ora attende le motivazioni.

v.r.