Condominio 189. Si spera nell’acquirente

È stato pubblicato, ieri in albo pretorio, l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la riqualificazione del comparto ‘Circonvallazione est - ex 189’. Sgomberato 15 anni fa, nel gennaio 2009, il ‘palazzaccio’ è sopravvissuto a quattro amministrazioni: l’allora Sindaco Graziano Pattuzzi, dopo lo sgombero, provvide a recintarlo ma da lì in avanti, a ridosso dello stabile, di concreto è successo poco. Sia con Luca Caselli che con Claudio Pistoni si cercarono strade risultate poi impercorribili, come impercorribile si è rivelata, un paio di anni fa, la partecipazione ad un bando regionale che avrebbe cofinanziato i lavori con 700mila euro e le cui graduatorie potrebbero tuttavia essere riaperte nel corso del 2024. Nel frattempo, lo scorso ottobre, la Giunta ha dato mandato ad un professionista per elaborare un progetto di recupero, inserendo la riqualificazione dell’edificio nel Documento unico di programmazione 2023-2025 e ottenendo un interessamento di massima da parte della Guardia di Finanza ad occupare parte del plesso con la nuova caserma. Il bando chiude il cerchio, nel tentativo di recuperare l’area – estesa su oltre 5mila metri quadrati – attraverso il coinvolgimento dei privati ed il recepimento di proposte che l’Amministrazione valuterà alla luce degli obiettivi legati alla riqualificazione di quello che il sindaco Gian Francesco Menani definisce "un obbrobrio sigillato ormai più di dieci anni fa e rimasto da allora a simboleggiare un passato che va superato". Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è il 18 aprile.

