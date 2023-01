Condominio al freddo a Modena, il giudice: "Hera riallacci subito il gas"

"Hera riallacci subito il gas nel condominio"

Modena, 21 gennaio 2023 – Condominio Aemilia di via Emilia Ovest 192: uno. Hera: zero. Giovedì era emersa la vicenda di sessanta famiglie e alcuni negozi e uffici nell’ampio stabile di fronte all’VIII Campale da tre giorni al freddo, perché Hera aveva staccato il gas in seguito a un contenzioso in corso. Ieri, però, il Tribunale di Modena, nella persona del giudice Giuseppe Pagliani, attraverso un atto urgente ha "ordinato" a Hera di riattivare immediatamente entro una manciata di ore il contatore del gas del condominio. Il tribunale, nei fatti, dice dunque a Hera che in attesa di risolvere i contenziosi tra le parti non si devono lasciare 200 cittadini al freddo, a maggior ragione viste le basse temperature. Contestualmente, vista l’oggettiva gravità della situazione, Hera e il condominio avevano concordato il ’riallaccio’, a fronte di un primo pagamento. Tornando al decreto, emesso poche ore dopo il ricorso dell’amministratore Marcello Incerti, il giudice "ordina a Hera Comm e Inrete Distribuzione Energia di cessare immediatamente la condotta antigiuridica consistente nell’impedire l’alimentazione del servizio di fornitura gas al condominio Aemilia, nonché di provvedere immediatamente alla riattivazione o ripristino dell’alimentazione al contatore del gas del condominio". Inoltre autorizza l’amministratore stesso a "rivolgersi all’ufficiale...