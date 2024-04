Confabitare, nuova sede. Festa in viale della Pace: "Un punto di riferimento per i proprietari di casa"

Si è tenuta ieri l’inaugurazione della nuova sede di Confabitare Modena, in Viale della Pace 34: un evento significativo che ha sottolineato la presenza e l’operatività dell’associazione nel territorio.

Guidata da Alberto Zanni, nel ruolo di Presidente Nazionale, Confabitare - associazione proprietari immobiliari - ha rafforzato la sua posizione come punto di riferimento e interlocutore con le autorità e le istituzioni su tutte le questioni legate al mondo della casa e dell’abitare. Offrendo una vasta gamma di servizi, Confabitare si impegna a fornire assistenza legale, tecnica, tributaria, amministrativa, contrattuale, sindacale e in ogni altro ambito del diritto di proprietà immobiliare.

La nuova sede di Confabitare Modena sarà un punto di riferimento essenziale per tutti i proprietari che necessitano di servizi e consulenze per gestire i propri immobili, oltre che un interlocutore affidabile per le istituzioni per discutere su tematiche legate al mondo della casa e dell’abitare.

"L’inaugurazione della nuova sede – spiega Zanni – è un momento importante di crescita della nostra associazione e costituisce un importante risultato poiché sottolinea il nostro consolidamento e attività in una zona di grande rilevanza. La nostra priorità è garantire che ogni casa sia un luogo di benessere e sicurezza e questa nuova sede ci consentirà di offrire ancora più servizi e supporto alla comunità locale".

All’evento hanno partecipato anche il Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, l’on. Matteo Richetti capogruppo alla camera dei deputati per Azione e il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini.

"L’inaugurazione nel cuore di Modena – sottolinea Maria Femminella, presidente provinciale di Confabitare Modena – in un quartiere residenziale, è motivo di grande felicità. Siamo convinti che i servizi offerti presso il punto di via della Pace 34 siano indispensabili per tutti coloro che possiedono o gestiscono una casa, e che la sede possa fungere da punto di ascolto per le esigenze e l’assistenza di tutti i cittadini di Modena".

"Bisogna essere vicini ai cittadini e ai loro problemi – ha aggiunto il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini –. È importante essere presenti nei quartieri, anche con sedi più piccole, ma accessibili, perché è fondamentale per le persone avere competenze e professionalità a portata di mano, proprio vicino a casa propria".

"È di fondamentale importanza per la nostra città vedere crescere l’offerta di servizi legati alle politiche abitative – conclude il sindaco Muzzarelli –. La casa rappresenta un elemento di coesione sociale, di rigenerazione urbana e di miglioramento della qualità della vita della nostra comunità. La presenza di professionisti competenti e il rafforzamento del partenariato tra pubblico e privato, attraverso il piano urbanistico generale, sono pilastri fondamentali per la bellezza e il benessere della nostra città. Investire in queste risorse significa garantire un futuro migliore per tutti i cittadini e una città più accogliente e vivibile"