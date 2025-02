Confagricoltura Donne, Diana Bortoli presidente

E’ di Medolla la presidente di Confagricoltura Donna Emilia-Romagna, l’imprenditrice Diana Bortoli. Per Bortoli, che possiede un’azienda frutticola che produce pere ma lavora pure colture a seminativo, si tratta di una riconferma alla guida anche per il prossimo triennio di una delle maggiori organizzazioni che rappresentano l’economia primaria. "Meno disparità di genere e una strategia comune per favorire l’imprenditoria femminile in agricoltura" sono le priorità indicate da Bortoli nel suo programma di insediamento, nel quale ha sottolineato anche la necessità di "lavorare insieme per ridurre la burocrazia e velocizzare l’accesso ai fondi per le imprese a conduzione femminile".

Fortemente radicata sul territorio, Confagricoltura Donna Emilia-Romagna è articolata su sei consulte provinciali (Bologna, Ferrara, Ravenna, Modena, Parma e Reggio Emilia), impegnate a valorizzare il ruolo delle donne in agricoltura sostenendole nel consolidamento dell’attività d’impresa e promuovere una corretta formazione e informazione, che l’ha portata di recente ad entrare nelle scuole e negli istituti, come accaduto col protocollo avviato con l’Its "Ignazio Calvi" di Finale Emilia. Infatti, obiettivo di Confagricoltura Donna è anche quello di far conoscere, soprattutto ai giovani nuovi modelli agricoli più innovativi e resilienti.

Al. Gr.