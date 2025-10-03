Confagricoltura in festa: "La nostra missione è tutelare le imprese"

Operare nell’ambito dell’assistenza, promozione e tutela delle imprese agricole del territorio modenese: questa è da ben ottanta anni la missione di Confagricoltura Modena. Un compito che si è tramandato nei decenni, rafforzandosi negli intenti e nelle modalità, per garantire ai 2500 iscritti il servizio migliore. Per festeggiare l’importante compleanno, è stata organizzata una serata speciale, all’Agriturismo La Lupa di Castelfranco: 200 i partecipanti, di tutte le generazioni, tra imprenditori associati, past president ed ex direttori, nonché rappresentanti del mondo istituzionale, civile e politico. A fare gli onori di casa è stato il Presidente di Confagricoltura Modena Francesco Schiavi: nel suo discorso ha ripercorso le tappe fondamentali di 80 anni di storia e, al tempo stesso, ha quadrato le sfide attuali e future di un comparto così importante come è l’agricoltura. Inoltre, è stato ricordato che quest’anno cadono i 50 anni della sede di via Diena a Modena. Presenti anche Luca Cristoni, assessore all’Agricoltura del comune di Castelfranco, che ha portato i saluti a nome del Presidente della Provincia Fabio Braglia, e il Vicario generale dell’Arcidiocesi di Modena Nonantola, Monsignor Giuliano Gazzetti. Nel corso della serata sono state premiate tre aziende associate da sempre a Confagricoltura Modena, e quindi aderenti da 80 anni ai valori dell’associazione, letteralmente, di generazione in generazione: si tratta delle aziende Ettore Bergamini fu Camillo, Francesco Suffritti fu Lorenzo, Oriello Cavazzuti fu Giuseppe. La serata di festa si è conclusa con due ‘tagli’: quello di una forma offerta dal Consorzio del Parmigiano Reggiano (battuta dalla prima battitrice donna Jessica di Puorto), e quello – classico - della torta con 80 candeline, con l’augurio di altri 80 anni di successi e sfide. "Ottanta anni - ha dichiarato il Presidente Francesco Schiavi - sono un importante traguardo che oggi celebriamo. Potremmo sembrare ‘anziani’, ma non lo siamo per niente: siamo impegnati tutti i giorni a tutelare le aziende agricole del territorio e a difendere le loro istanze in tutte le sedi competenti, sul solco tracciato nel 1945 dai soci costitutori, con la loro stessa energia e il loro stesso impegno per il futuro. Lasciatemi però anche dire che questi 80 anni rappresentano un modo per raccontare e dire che noi siamo stati, insieme ai nostri associati, una parte integrante della storia e dello sviluppo agricolo di questa provincia, che è da sempre votata all’eccellenza anche nelle colture e negli allevamenti".

Maria Silvia Cabri