Confcommercio, 80 anni da incorniciare. Così la cena in piazza ha celebrato la storia

Era il 1945 e Modena era stata liberata da appena un mese, quando la Confcommercio Modena, guidata dal primo presidente Roberto Monzani e da alcuni imprenditori, si costituiva, ispirandosi all’Associazione dei commercianti e degli industriali attiva già nel 1903, ma anche rifacendosi al sistema delle corporazioni, ben più antico. Furono i primi fondatori, che in quegli anni difficili, si impegnarono per favorire la ricostruzione di un settore fortemente provato dal Secondo conflitto, ambito che oggi vede a Modena oltre 3.500 aziende attive nella ristorazione, ponendola come seconda provincia della regione.

80 anni che sabato sera sono stati festeggiati in una grande cena sotto le stelle, con oltre 250 invitati, durante la ’Giornata della Ristorazione’ promossa da Fipe – Confcommercio, per celebrare la cucina italiana e le sue eccellenze agroalimentari.

L’evento, che è stato allietato dalla performance live, della violinista Eleonora Montagnana, ha visto una parte del ricavato, devoluto a favore dell’associazione Porta Aperta, dal 1978 impegnata nel contrasto alla povertà, con un’intensa attività di accoglienza e servizio pasti.

L’evento, patrocinato da diversi partner del territorio, ha celebrato una realtà associativa fortemente radicata, cruciale per l’economia e per il turismo modenesi, capace di coniugare i produttori di eccellenze del nostro territorio e il saper fare dei ristoratori, ponendosi come efficace strumento di promozione turistica.

Luca Bonacini