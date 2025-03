Confcommercio parla di polizze

Domani sera alle 20, nella sala riunioni di Confcommercio (via Mazzini 5), gli esperti assicurativi di Unipol e il presidente di Zona Gilioli Daniele affronteranno le questioni inerenti al nuovo adempimento che le imprese dovranno affrontare dal 31 marzo, ossia le polizze assicurative contro i rischi catastrofali e le calamità naturali. "Come Confcommercio abbiamo chiesto al Governo una seconda proroga e ora i tempi sono strettissimi - afferma Gilioli -. Capiamo l’obiettivo di tutelare il patrimonio aziendale ma il regolamento attuativo emanato non ha contribuito a fare chiarezza. Per questo desideriamo fare chiarezza sul punto".