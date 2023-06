Confcooperative festeggia Domani il 75° anniversario "La crisi è alle spalle"

Ricorre domani il 75° anniversario della nascita di Confcooperative a Modena, dal 20 febbraio scorso confluita in Confcooperative Terre d’Emilia insieme alle ’consorelle’ di Bologna e Reggio. L’11 giugno 1948 nasceva, infatti, l’Unione provinciale delle cooperative e mutue di Modena, poi divenuta Confcooperative Modena. In realtà la cooperazione di ispirazione cristiana a Modena risale agli anni Venti, quando contava più di 150 cooperative e aveva dirigenti come Francesco Luigi Ferrari (morto esule a Parigi nel 1933), don Giuseppe Orlandi, Giacomo Cavicchioli e Alfonso Lugli. L’Unione Provinciale ha subito la stessa sorte della Confederazione delle Cooperative Italiane, sciolta dal fascismo nel 1927. Quella avvenuta l’11 giugno 1948 è dunque la ricostituzione dell’Unione Provinciale Cooperative aderente alla nuova Confederazione delle Cooperative Italiane, ricostituita a Roma il 15 maggio 1945. Oggi Confcooperative Terre d’Emilia è la più grande realtà territoriale di Confcooperative, con 640 imprese associate, 135 mila soci, 47 mila occupati e 7,8 miliardi di euro di fatturato. "A Modena l’economia cooperativa sembra essersi lasciata la crisi alle spalle – afferma il presidente di Confcooperative Terre d’Emilia Matteo Caramaschi – La cooperazione sociale, per esempio, nell’ultimo triennio è riuscita a creare nuovi posti di lavoro, nonostante la pandemia abbia impattato sui fatturati delle cooperative".