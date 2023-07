Confcooperative in aiuto per le bollette

Sei cooperative modenesi aderenti a Confcooperative Terre d’Emilia hanno ottenuto quasi 1,5 milioni di euro per far fronte ai rincari energetici. Gli oneri finanziari – circa 140 mila euro – saranno coperti da Fondosviluppo, il fondo mutualistico di Confcooperative per la promozione cooperativa, alimentato dal 3% degli utili annuali delle cooperative e delle banche di credito cooperativo aderenti all’associazione. Fondosviluppo rimborserà gli interessi sui finanziamenti concessi da Emil Banca alle sei cooperative. Il contributo di Fondosviluppo coprirà anche le commissioni e altri oneri. "Ha, dunque, riscosso interesse anche a Modena l’iniziativa denominata “Spegni la bolletta”, lanciata nei mesi scorsi da Fondosviluppo e Federcasse (la federazione delle banche di credito cooperativo)" dichiara il segretario generale di Confcooperative Terre d’Emilia Cristian Golinelli (nella foto).