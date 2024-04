Confcooperative: "Le nostre imprese hanno resistito a tutto"

Ci saranno anche 42 cooperatori modenesi all’assemblea di Confcooperative Emilia-Romagna, in programma lunedì a Bologna. "Nel quadriennio 2020-2023, caratterizzato da pandemia, guerre, squilibri geopolitici e commerciali, carenza di materie prime, crisi energetica e inflazione, le circa 1.500 cooperative nostre aderenti sono riuscite ancora una volta a dimostrare tutta la loro resilienza e capacità di rispondere ai mutevoli bisogni delle comunità – afferma il presidente di Confcooperative Emilia-Romagna Francesco Milza presentando l’appuntamento – In questi anni si è palesato quanto sia importante e strategico per un Paese poter contare su imprese che non delocalizzano e approcciano i mercati esteri per generare valore in casa propria, facendo di questa mission un punto di forza e coerenza.

Le cooperative non cercano scorciatoie, perché hanno nel dna quei valori di mutualità, solidarietà e democrazia che rappresentano la cifra distintiva del nostro agire".

Intato i dati. Un aumento del fatturato pari a quasi il +24%, tanto da sfiorare i 17 miliardi di euro, determinato anche dall’inflazione che ha scatenato l’impennata dei prezzi. Un più contenuto incremento degli occupati (+4,8% così da superare quota 90mila), a conferma del trend positivo su questo fronte che va avanti da una ventina d’anni.

Infine, la riduzione del numero di cooperative aderenti (-1,6%, scese appena sotto la soglia delle 1.500) e la contestuale contrazione della base sociale (-4,3%, attestata a oltre 226mila soci). Sono questi i numeri principali che emergono dall’analisi dei dati del sistema Confcooperative Emilia-Romagna relativi al periodo 2020-2023.

Rispetto al quadriennio precedente, le tendenze in atto si sono confermate anche se con impatti diversi. È proseguito l’aumento degli occupati, seppure in maniera più contenuta: gli addetti delle cooperative aderenti sono cresciuti di 4.161 unità . Certamente, l’aumento dell’occupazione sarebbe stato ancora più elevato se non si fossero verificati problemi (che sussistono tuttora) nel reperimento di manodopera e profili specializzati. Il boom del fatturato (+3,26 miliardi di euro, pari a quasi il +24%) va ricondotto mediamente all’aumento dei prezzi (innanzitutto quelli energetici e successivamente dei beni e servizi), oltre al buon andamento di numerose cooperative in vari settori; una situazione che però raramente ha determinato migliori marginalità per le imprese, contribuendo a pesare sui costi.