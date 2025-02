Confcooperative : "Puntiamo sui giovani per innovare"

Si chiama ’Cooperare per innovare’ la nuova iniziativa ideata da Confcooperative Terre d’Emilia per sostenere le attività dei giovani, liberi professionisti e gruppi informali attivi in diversi ambiti, in particolare cultura, creatività, sostenibilità e innovazione. "Sono aree spesso caratterizzate da una forte precarietà del lavoro e un mercato che non sempre premia adeguatamente competenze e professionalità – spiega Matteo Caramaschi, presidente di Confcooperative Terre d’Emilia (620 imprese associate, con 135 mila soci e 47 mila occupati nelle province di Modena, Bologna e Reggio Emilia) – Per questo puntiamo a offrire nuove opportunità di aggregazione che prendano corpo in percorsi imprenditoriali all’interno dei quali siano valorizzate le individualità, attitudini e specializzazioni, ma al contempo consentano ai giovani e professionisti di strutturarsi in realtà più forti nei rapporti con la committenza".

La call ’Cooperare per innovare’ è aperta fino al 31 marzo. Entro questa data possono essere presentati progetti d’impresa che riguardino la valorizzazione del patrimonio culturale, le sfide sociali (dall’inclusione alla coesione comunitaria), l’innovazione tecnologica in ambito sociale, culturale e creativo, l’economia circolare, le energie rinnovabili, la riduzione dell’impatto ambientale.

Una commissione di esperti valuterà le proposte pervenute, selezionando i progetti che saranno ammessi a ’Imprendocoop – scuola di cooperazione’, un percorso formativo finalizzato a sostenere team selezionati nella creazione e sviluppo di cooperative e/o imprese sociali. Gli aspiranti imprenditori saranno formati sui modelli d’impresa, business e design nei servizi culturali e creativi, analisi di mercato, strumenti finanziari, marketing e comunicazione. Ai cinque progetti che prenderanno forma in impresa saranno riservati voucher per un importo di 6 mila euro a impresa per il pagamento di servizi di supporto alla fase di avvio: spese di costituzione, servizi contabili e del lavoro, mentoring e tutoraggio.