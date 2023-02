Confcooperative ’Terre d’Emilia’ Nasce il colosso da 640 imprese "Uniti saremo ancora più forti"

di Alberto Greco Nella cornice di un Forum Monzani, alla presenza dei delegati di 640 imprese, si è tenuto ieri mattina il congresso costituente di Confcooperative Terre d’Emilia, la più grande realtà territoriale del mondo cooperativo di ispirazione cattolica, Confcooperative. A presiederla è stato chiamato Matteo Caramaschi, 47 anni, imprenditore agricolo di Reggiolo, vicepresidente della latteria sociale Cavecchia e già presidente di Confcooperative Reggio Emilia. "Tre Confcooperative di grande tradizione, con una lunga storia di successo, di prossimità alle persone e di legami con le associate e le comunità di riferimento, – ha detto dopo l’elezione Caramaschi – si sono unite in Confcooperative Terre d’Emilia per contare di più, per crescere di più e meglio, per investire di più in promozione cooperativa, in progetti e servizi alle imprese. Sono grandi obiettivi che ci sfidano innanzitutto nella capacità di stare insieme, di rafforzare le radici nel territorio e di andare oltre il localismo per offrire, in un rinnovato patto con le nostre comunità, migliori opportunità al territorio, alle persone, ai lavoratori, alle donne, agli uomini, ai giovani che seminano e coltivano valori di mutualità, di equità e giustizia sociale". La forza aggregativa di questa nuova realtà sindacale cooperativa è data dai...