Conferenza dedicata a Bianca Rangoni

Proseguono in questi giorni a Spilamberto le iniziative legate all’8 marzo. Venerdì alle 20,45, nella ex chiesa di S. Maria degli Angeli è in programma la conferenza su "Bianca Rangoni: devozione al dovere o desiderio di riscatto?". Relatrice sarà la prof.ssa Criseide Sassatelli, presidente dell’associazione Nasco. Martedì 28, alle 21, allo spazio eventi Famigli, concerto di voci femminili dal titolo "Nina…e le altre", a cura delle allieve dell’Associazione Laboratorio della Voce. Venerdì 31 alle 20,45, nell’ex chiesa di S. Maria degli Angeli, presentazione del libro: "Gridario di Bianca Rangoni (1595-1648).

Un particolare rapporto di potere tra feudatari e ‘Comunità’ di Spilamberto".