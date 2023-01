"Conferenza sanitaria Troppi silenzi"

Mirandola critica i silenzi della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria. Disattese le reiterate richieste avanzate dal sindaco di Mirandola Alberto Greco al presidente dell’organismo di programmazione della rete ospedaliera modenese. La recente convocazione del 25 gennaio scorso, dove si è discusso come primo argomento del "Quadro generale percorsi nascita in provincia di Modena", tra cui il percorso nascita di Mirandola, è stato motivo per l’assessora alle Politiche sociali, salute e mobilità di Mirandola Antonella Canossa, per lamentare nuovamente la "sospensione" a tempo indeterminato del Punto nascita del Santa Maria Bianca. "Di fronte all’espressione ’sospensione Punto Nascita dal 22122022’ ho ribadito in quella occasione – afferma Canossa – che Mirandola non conosce la parola sospensione perché a Mirandola tutto quello che viene sospeso temporaneamente non viene più riaperto, in quanto qualsiasi taglio temporaneo diventa di fatto una chiusura. E’ una storia che si ripete continuamente. Ciò che accade oggi è soltanto l’epilogo di un disegno partito da lontano perché non si è mai voluto sostenere il nostro territorio. Mirandola, infatti, avrebbe potuto diventare attrattore per partorienti da altre zone, soprattutto dal Mantovano, ma si è preferito lasciare un professionista quasi da solo, il primario, mentre le procedure si sono piano piano adeguate alle carenze e così anche le risorse si sono ristrette fino ad arrivare a quella che possiamo considerare una chiusura". Ma, a preoccupare oggi l’amministrazione comunale è anche la riorganizzazione dei Pronto soccorso, preannunciata dal presidente della CTSS, di cui si discuterà presto. "C’è il timore – continua Canossa – che si possa tradurre in qualche altro taglio. Prepariamoci perché qui la situazione si farà estremamente critica". Canossa non ha mancato di fare presente che "nessuna formale richiesta di convocazione della CTSS del sindaco di Mirandola per iscrivere all’ordine del giorno la revisione del Pal – fermo alla versione 2011-2013 – ha avuto riscontro".

Al.G.