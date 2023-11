Confesercenti, assemblea con i parlamentari : "Situazione difficilissima"

Assemblea annuale di Confesercenti ieri alla presenza del segretario nazionale Confesercenti Mauro Bussoni che ha dialogato con i parlamentari Stefania Ascari, Daniela Dondi, Stefano Vaccari e Michele Barcaiuolo. Al centro dell’incontro le principali criticità delle piccole imprese del terziario e le risposte che le forze politiche propongono in merito. Un dialogo che ha visto una continuazione rispetto a quello avviato nella precedente assemblea. "La situazione delle imprese dei nostri settori attualmente è difficilissima. A preoccupare sono i consumi, che sono in costante regresso e il fatto che siamo arrivati, per quel che riguarda l’accesso al credito, all’anno peggiore dopo il 2011. Le condizioni di finanziamento per le piccole imprese e le loro esigenze sono ormai quasi inaccessibili: chiediamo con forza che da questo punto di vista vengano fatti degli interventi. Inoltre, nel nostro Paese è sempre più difficile aprire nuove imprese e poterle gestire, poterle implementare. Va ricostruita una cultura dell’impresa, con formazione, tutoraggio e sostegno nella formazione delle piccole imprese e in particolare quelle che contraddistinguono il territorio, che lo caratterizzano, che danno lavoro e forza all’economia locale. Non ci sarebbe mai stato il made in Italy se non ci fossero stati gli esercizi tradizionali nostrani – ha detto Mauro Bussoni – Chiediamo che venga istituita una seria regolamentazione ed equa tassazione perché abbiamo bisogno di ridare impulso alle imprese del territorio. Dobbiamo sostenere i giovani, chi ha il coraggio di fare impresa".