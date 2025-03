Confesercenti:: "Su piazza Grande pronti al confronto"

"Già in occasione dell’incontro di febbraio tra Amministrazione e commercianti erano emerse sia l’urgente esigenza di aumentare i posti auto in piazza Martiri Partigiani che alcune proposte di recupero spazi". Sull’assetto della piazza prende posizione anche Confesercenti. "La riqualificazione della piazza - dice il direttore del’area distretto ceramico Emanuele Costetti - aveva già ridotto i parcheggi, ora i lavori per la costruzione del parcheggio privato di via Pia ne hanno tolti anche nelle strade limitrofe. Per questo invitiamo il Comune a considerare le richieste dei commercianti e ci rendiamo disponibili per un confronto. Tuttavia sottolineiamo che una riorganizzazione efficace del piano sosta e della viabilità del centro storico non potrà avvenire prima del completamento del parcheggio privato".