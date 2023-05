Confessioni di un Parmigiano, ’Mani in Pasta’ al Caseificio

Il 27 aprile, siamo andati al Caseificio San Lorenzo di Prignano. Una struttura, ampliata, ammodernata e inaugurata il 14 maggio 2022, all’avanguardia per l’attenzione al risparmio energetico e per il contributo occupazionale. Una casara ci ha mostrato come si fanno il Parmigiano e la ricotta. Durante il percorso abbiamo avuto l’opportunità di intervistare una forma di Parmigiano Reggiano.

E’ vero che contieni latte, sale e caglio, senza conservanti?

"Certo, sono un prodotto sano e commercializzato in tutto il mondo. Fra un mese sarò a Tokyo per un banchetto con l’Imperatore".

Quanto tempo passi nel caseificio? Come ti trattano?

"Dipende, dai 12 ai 36 mesi. Mi trattano benissimo, ogni tanto mi danno dei colpetti per vedere se ho digerito, mi ascoltano finchè non faccio il ruttino, poi mi lavano, mi parlano, sto sempre in compagnia! Ieri ho conosciuto una ricotta molto Bio. Qui sì che si va sulla qualità!".

Sai che sarai mangiato...

"Spero sia così per tutti, è il ciclo naturale. Poi lo sai che noi siamo quello che mangiamo, quindi io sarò sempre parte di te e tu, forse, di un bruco!".

Classi IIA e IIB