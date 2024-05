Confindustria Ceramica, . Ciarrocchi sarà il nuovo presidente

Dopo un romagnolo come il faentino Giovanni Savorani, un altro Presidente che non fa capo alle aziende del distretto ceramico modenese-reggiano per Confindustria Ceramica. Il cui consiglio direttivo, riunitosi ieri, ha designato Augusto Ciarrocchi, presidente e direttore Generale di Ceramica Flaminia, quale presidente dell’Associazione per il biennio giugno 2024 – maggio 2026.

L’elezione avverrà in occasione dell’Assemblea associativa che, in programma il prossimo 12 giugno, ratificherà anche la nomina a Vicepresidenti di Vittorio Borelli, AD di Fincibec, Giorgio Romani, Presidente del Gruppo Romani, di Alberto Selmi e Graziano Verdi, CEO rispettivamente di Laminam e Italcer Group e di Luigi Di Carlantonio, già Vicepresidente lo scorso mandato. Nato a Civita Castellana, classe 1960, una laurea in Giurisprudenza all’Università, Ciarrocchi è entrato nel CdA di Ceramica Flaminia - un fatturato complessivo di circa 24 milioni di euro realizzato in 70 paesi, 126 dipendenti - a metà degli anni Ottanta. Dal 1994 è membro del Consiglio di Amministrazione del Centro Ceramica di Civita Castellana - di cui è stato presidente fino al 2019, è stato consigliere del Consorzio Provinciale Tuscia Energia, Presidente della Sezione Ceramica di Unindustria Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo dal 2012 al 2020 e dal 2018 è Vicepresidente di Confindustria Ceramica.

"Ringrazio tutti i colleghi per la fiducia che mi hanno accordato nell’affidarmi un incarico di grande prestigio, ma di altrettanta responsabilità. La nostra Associazione - ha detto il Presidente designato Augusto Ciarrocchi - ha dimostrato in questi anni come l’impegno comune e la partecipazione delle aziende sia capace di produrre risultati rilevanti per l’industria della ceramica italiana, in un contesto internazionale sempre più competitivo. Assicuro il mio massimo impegno perchè si continui su questa linea".

Diverse le sfide che attendono Ciarrocchi: dopo la crescita del post-pandemia, infatti, il settore, che esporta quasi l’80% di quanto produce, paga dazio, oltre che a tensioni geopolitiche che condizionano i mercati internazionali, le catene di approvigionamento e i prezzi di energia e trasporti, dilatando i costi di produzione, anche ad una contrazione generalizzata della domanda. Che ha visto il comparto, nel 2023, flettere sia nei volumi di vendita, attestatisi al -19%, che in quelli produttivi, con circa 90 milioni di metri quadrati in meno prodotti rispetto al 2022.

Stefano Fogliani