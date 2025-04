Confindustria Ceramica. De Pascale: "Sul settore pesano i costi dell’energia"

"Un incontro che serve per chiarire gli aspetti fondamentali su alcune questioni quantomeno problematiche". Lo ha definito così, il presidente di Confindustria Ceramica Augusto Ciarrocchi, il ‘tavolo’ attorno al quale l’associazione dei produttori italiani di superfici ceramiche ha fatto sedere ieri pomeriggio, oltre agli imprenditori del settore e ai vertici dell’associazione stessa, il presidente ed il vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale e Vincenzo Colla. Che il settore, da qualche tempo, sia in sofferenza – produzione stabile ma fatturato in calo, il lascito del 2024 - è circostanza ben nota, che tale sofferenza sia indotta, oltre che da una congiuntura non favorevole a livello globale complici le note tensioni geopolitiche che caratterizzano gli scenari internazionali, anche da politiche nazionali ed europee non particolarmente ricettive nei confronti delle istanze del comparto è altrettanto noto. Da qui la tappa sassolese dei vertici regionali, che hanno promesso gli interessamenti del caso sui temi in discussione, ovvero prezzi dell’energia ed il sistema Ets, i progetti infrastrutturali e la semplificazione burocratica. "L’Emilia Romagna è leader a livello mondiale nel settore ceramico, per tipologie produttive e sostenibilità ambientale: vogliamo una grande alleanza territoriale che si batta per difendere questo patrimonio", ha detto De Pascale, aggiungendo come "i problemi sul tavolo, a partire da quello energetico, sono tanti, ed è necessario ragionare sia su questo come sulla logistica in modo condiviso".

Energia ("tema cruciale"), infrastrutture e logistica sono nodi da sciogliere quanto prima, insomma, "anche per non perdere – ha detto Colla – il tratto internazionale di questo comparto, messo a rischio anche da dazi e limitazioni che stanno ridisegnando le tratte commerciali, oltre che politiche in tema energetico che ne penalizzano la competitività". Così, nella discussione entrano anche il rigassificatore di Ravenna, l’A22 e di conseguenza la Bretella, gli ammortizzatori sociali ("non possiamo permetterci di perdere lavoratori") e più in generale un contesto che, scrive Confindustria Ceramica "sta producendo il rischio una deindustrializzazione a livello nazionale". Nulla che questo territorio, legato a doppio filo con un settore che vale, nonostante i cali dell’ultimo biennio, oltre 6 miliardi di euro, si possa permettere. Da qui la richiesta di Confindustria Ceramica di interventi strutturali, a più livelli, che garantiscano alle imprese almeno la parità di condizioni rispetto a quei competitors esteri che non scontano gli svantaggi imposti invece al made in Italy dell’industria ceramica. Che co i ritardi sulle infrastrutture fa i conti da sempre ma sull’energia, e sui suoi costi, chiede interventi immediati. Anche perchè il nucleare ("su cui è doveroso – ha detto Colla - la ricerca prosegua comunque") magari verrà ma, ha concluso De Pascale, "non vorrei diventasse un’arma di distrazione di massa rispetto alle necessità più immediate delle nostre imprese, che vanno difese con provvedimenti più immediati in grado di mettere in sicurezza il settore ceramico che sulla sostenibilità e sulla decarbonizzazione hanno già fatto tantissimo".