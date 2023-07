Confindustria ceramica: "Emissioni, le politiche europee ci mettono in seria difficoltà"

Confindustria Ceramica, con il

contributo di UniCredit, ha affidato a Nomisma Energia uno studio sugli impatti del sistema

Emission Trading (ETS) della UE per il settore. Una preview dello studio che verrà finalizzato nei prossimi mesi è stata presentata martedì a Sassuolo. Il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli, ha sottolineato come il sistema ETS abbia richiesto ai Paesi europei uno sforzo sproporzionato: in 30 anni l’Europa ha ridotto le emissioni di CO2 di un miliardo di tonnellate, mentre il resto del mondo – nello stesso periodo – le ha aumentate di 14 miliardi. Un sistema che comporta rischi di deindustrializzazione, come dimostra il calo del pil pro capite italiano dal 2008. "Se negli ultimi 30 anni le emissioni si sono ridotte del 30% – aggiunge – l’Unione Europea chiede che nei prossimi 7 ci sia un ulteriore taglio del 25%, traguardo impossibile da raggiungere sia per l’elevato livello di efficientamento già raggiunto che per l’assenza di salti tecnologici disponibili per il settore ceramico". "Abbiamo tutti un interesse coincidente che sia definito rapidamente un quadro normativo e regolatorio realistico e razionale – dice Giovanni Savorani, presidente di Confindustria Ceramica – che consenta alle imprese di seguire una trasformazione ecologica e tecnologica ordinata e sostenibile nel medio termine, in grado di sostenere il lavoro e la qualità della vita per tutti"