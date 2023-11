Confindustria Ceramica: “Serve un terzo ponte sul Secchia che colleghi Modena e Sassuolo”

Modena, 21 novembre 2023 – Confindustria Ceramica scende in campo e mostra, carte alla mano, la necessità di un terzo ponte che colleghi i territori di Modena e Reggio Emilia tra i comuni di Sassuolo e Casalgrande, nel cuore del distretto ceramico. Confindustria Ceramica ha infatti presentato uno studio commissionato sugli scenari viabilistici, dove vengono analizzati i vantaggi che porterebbe la costruzione del terzo ponte. Erano presenti il presidente della Provincia di Reggio Emilia Giorgio Zanni, il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia ed il presidente di Confindustria Ceramica Giovanni Savorani. Lo studio commissionato da Confindustria spiega che l’infrastruttura porterebbe un notevole miglioramento per la viabilità del distretto ceramico. Calcolando il rapporto tra il risparmio sociale, con meno traffico e dunque minore emissione di CO2, secondo lo studio il tempo di rientro dell'investimento potrebbe essere stimato in 19 mesi. «Abbiamo voluto offrire alle amministrazioni gli elementi tecnici e di conoscenza necessari per poter impostare correttamente le valutazioni che esse devono compiere”, spiega Giovanni Savorani, presidente di Confindustria Ceramica. “Uno degli scenari analizzati nello studio prevede il collegamento autostradale Campogalliano – Sassuolo. Senza entrare in inutili polemiche voglio solo dire che non è anacronistico fare la Bretella, è anacronistico che non ci sia ancora tale collegamento a servizio del più importante distretto ceramico europeo, sempre che si voglia mantenere qui questa eccellenza del Made in Italy e il lavoro di qualità che esso ha assicurato in tutti questi anni al territorio”.”Come Sindaco di Castellarano e Presidente della Provincia di Reggio Emilia – afferma Giorgio Zanni - abbiamo fortemente voluto che fosse realizzato questo studio viabilistico, per il quale ringraziamo Confindustria Ceramica. Ora abbiamo la conferma, con evidenze scientifiche, di ciò che pensavamo da tempo: solo realizzando il terzo ponte e adeguando a due corsie il tratto di Sassuolo della pedemontana potremo dare soluzione al problema ormai storico del traffico nel distretto ceramico”. Per il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia, il terzo ponte è “fondamentale per lo sviluppo e la crescita di questo territorio, che vede ancora aziende fare investimenti significativi e offrire opportunità di lavoro. Per queste ragioni, lo studio di Confindustria in questo senso rappresenta un contributo prezioso per la comunità, sia in termini di costi, che di miglioramento della qualità di vita”.