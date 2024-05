Confindustria, l’indagine. Cittadini preoccupati per caro casa e salute: "Ora cambiare rotta"

Una città non più così convinta di andare nella direzione giusta, che potrebbe decidere di cambiare rotta. Peggiora la qualità della vita e aumentano le preoccupazioni per la sicurezza, il caro-immobili, l’assistenza sanitaria, la viabilità e l’inquinamento. Ma la vocazione industriale resta solida, il mercato del lavoro è dinamico, si riesce ancora a fare sistema tra imprese, società civile e politica. Solo un cittadino su cinque teme l’inizio del declino.

Questa, in sintesi, la fotografia di Modena che emerge da un’approfondita indagine commissionata da Confindustria Emilia alla società di ricerche Ipsos, che ha coinvolto con interviste online e telefoniche, tra marzo e aprile, 800 cittadini e 150 imprese. Ieri pomeriggio, nella sede dell’associazione in via Bellinzona, il presidente di Ipsos Nando Pagnoncelli, volto noto di tante maratone elettorali in tv, ha illustrato l’esito della ricerca. È stata l’occasione per un confronto con il presidente di Confindustria Emilia Valter Caiumi e con i candidati sindaci in lizza l’8 e 9 giugno.

L’obiettivo era chiaro: partire da dati oggettivi per capire quali valori caratterizzano la città agli occhi di cittadini e aziende. Ebbene, i risultati fanno riflettere e mostrano alcune contraddizioni, tanto più significative in questa vigilia elettorale. Fin dalla prima risposta il campione di intervistati è spaccato in due: il 46 per cento pensa che siamo sulla strada giusta, ma il 43% è convinto che la direzione sia sbagliata e il 49%, al termine del sondaggio, chiede di cambiare rotta. La qualità della vita è ancora più che sufficiente (ottima per il 36%, discreta secondo il 45%) ma in peggioramento negli ultimi anni: i giudizi negativi arrivano al 69%, una risposta su 5 ritiene che sia molto peggiorata.

Pagnoncelli spiega i dati e invita a non caricarli di troppe valenze politiche: "L’idea di cambiare rotta non è legata tanto all’amministrazione locale, quanto al fatto che dobbiamo attrezzarci a un’epoca di grandi transizioni".

"Per non essere autoreferenziali – osserva Caiumi – ci siamo affidati alla metodologia scientifica di Ipsos: ne esce lo spaccato di una Modena laboriosa che vuole ancora crescere. Certo, le difficoltà non mancano, anche nel contesto generale, ma il tessuto è solido. Rapidità e coesione sono elementi essenziali per affrontare le nuove sfide. Ne cito una in particolare: quella legata al traffico e ai collegamenti viari, fattori essenziali per migliorare la qualità della vita e l’attività delle imprese".

La ricerca, dunque, dimostra che mentre le relazioni personali e familiari sono soddisfacenti, affiorano i timori per il futuro: soprattutto quello di vivere in una società sempre più violenta e ingiusta (56%), ma pesa anche la paura di ammalarsi (35%) e di diventare poveri (10%). Le priorità su cui il Comune dovrebbe intervenire riguardano nell’ordine sicurezza e criminalità, viabilità e trasporto pubblico, sanità. Il 78% degli intervistati, inoltre, ritiene il caro-affitti un problema urgente che non colpisce solo gli studenti.

E poi ci sono le imprese, in genere abbastanza soddisfatte per l’andamento del proprio business, anche se lamentano ritardi nella realizzazione delle infrastrutture viarie e temono per le prospettive del Paese. Il 26% del campione aziendale prevede un peggioramento della situazione economica nel territorio in cui opera. Gli ostacoli principali? Problemi nei rapporti con le pubbliche amministrazioni (specie per le aziende dei servizi), ma anche difficoltà nel reperire personale qualificato, mentre nel settore commercio si teme soprattutto la perdita di potere d’acquisto delle famiglie e il manifatturiero segnala difficoltà nel rapporto con le banche.

Un capitolo della ricerca si occupa dell’identità modenese, dalle risposte emergono orgoglio, solidarietà e senso di appartenenza. Città concreta, legata alla tradizione e trainata dal manifatturiero, in un territorio capace di attrarre investimenti e storicamente ben amministrato secondo l’80% degli imprenditori. Molti i progetti messi in campo, anche se si fatica a portarli a compimento. Qui si lavora sodo (62%) e c’è una definizione significativa: per il 25% degli intervistati il modenese-tipo "è un operaio specializzato, punto di riferimento della propria azienda".

E i difetti principali? Provincialismo e stress (si corre troppo), ma la città è capofila in provincia e sa distinguersi rispetto a Bologna. Le opportunità di lavoro (38%) e formative (34%) restano i punti forti del sistema, mentre per le imprese enogastronomia e turismo sono i fiori all’occhiello, positiva anche l’ampia offerta culturale. Il 93% degli intervistati prevede nei prossimi dieci anni una città più cara (affitti e costo della vita) e l’81% anche più inquinata.

Eppure nel giudizio finale prevale la positività. Secondo il 38% dei cittadini Modena migliorerà, solo il 20% teme un periodo di declino.