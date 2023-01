Confisca definitiva per i beni dei Sarcone

Confisca definitiva per beni, denaro e società per un valore stimato e in 13 milioni di euro. Un duro colpo alla ’ndrangheta, ieri mattina, quando è scattata l’esecuzione da parte della Direzione distrettuale antimafia e dei Carabinieri. La confisca riguarda proprietà distribuite a Reggio, Modena, Parma, Perugia, Crotone e Cutro, nonché conti bancari in Lituania e Romania, nei confronti di dieci persone. Quattro sono attualmente in carcere, perché sono stati giudicati e ritenuti appartanere a una famiglia di stampo ‘ndranghetista, di origine cutrese, legata al clan di Nicolino Grande Aracri. A presentare ricorso contro il decreto del Tribunale di Reggio del 13 gennaio 2020 erano stati i quattro fratelli Sarcone (Nicolino 57 anni, Gianluigi 51 anni, Carmine 43 anni e Giuseppe Grande 61 anni), Francesca Lerose, Davide Sarcone Grande, Nicol Sarcone Grande, Rasa Gotsalkaite, Viktoria Todorova Gujgulova e Giuseppina Sarcone. Una storia che nasce nel 2014 e che conferma i tempi lunghi di questa operazione. Ma anche un risultato che mostra come le confisca dei beni dei mafiosi possano portare a disposizione degli enti pubblici, e quindi della collettività, delle proprietà e delle risorse economicamente molto rilevanti. Il procedimento per l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale era stato avviato con la richiesta del Direttore della Dia basata suall’esito di una analisi delle infiltrazioni della criminalità organizzata di origine calabrese nei settori imprenditoriali dell’Emilia Romagna. Nel 2014 era stato disposto un sequestro, in via di urgenza, dal Tribunale di Reggio, ed i beni erano stati sottoposti alla gestione di un amministratore giudiziario. Il sequestro era stato chiesto dagli investigatori del Centro Operativo Dia di Firenze che avevano rilevato, da parte di un familiare di uno delle persone ’attenzionate’, tentativi di distrarre ingenti somme di denaro chiedendo la monetizzazione di titoli del valore di centinaia di migliaia di euro. Nel 2018 le indagini del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Modena, nell’ambito dell’operazione Æmilia e dei successivi procedimenti collegati, avevano consentito alla Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna di chiedere e ottenere un’estensione della misura di sequestro in atto.

Nel 2020 era arrivata la confisca dei patrimoni eseguita dalla Dia e dai Carabinieri e ora, dopo il giudizio definitivo della Corte di Cassazione, supportato anche dagli esiti dell’operazione Æmilia della Dda della Procura della Repubblica di Bologna, la confisca è divenuta irrevocabile a carico degli originari destinatari. Ieri questi beni sono quindi passati all’Agenzia Nazionale per l’amministrazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata (Anbcs). Si tratta di 23 immobili quasi tutti nel Reggiano. A questi si aggiungono quattro terreni e 13 mezzi tra auto, scooter e autocarri. Sono state confiscate anche otto società con sedi in Italia e all’estero, in particolare tre a Parma, una a Reggio, una a Modena e tre in Romania, operanti nel settore delle costruzioni nonché 45 conti correnti, libretti, polizze, cassette di sicurezza, carte dicredito.

Paolo Patria