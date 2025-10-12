"Conflitti e sofferenze, non siamo spettatori"

Il Comune di Modena partecipa alla Marcia della pace e della fraternità Perugia-Assisi, che si svolge oggi con il motto ’Imagine all the people’. A rappresentare l’Amministrazione comunale sarà l’assessora alle Politiche educative Federica Venturelli.

"In un momento in cui disuguaglianze e prepotenze sembrano prevalere, in cui sono 56 i conflitti nel mondo dove i bambini non hanno diritti fondamentali, come quello all’istruzione o al gioco, l’adesione alla Marcia è per noi un atto di responsabilità e un messaggio chiaro: la pace è un diritto fondamentale di ogni essere umano, e va perseguita con coerenza, coraggio e determinazione – afferma l’assessora Federica Venturelli – assumendosi la responsabilità di contribuire a un cambiamento profondo, che metta al centro la dignità delle persone, il rispetto dei diritti e il rifiuto della violenza in ogni sua forma. Camminare da Perugia ad Assisi – conclude l’assessora – significa ribadire che non vogliamo restare spettatori di fronte ai conflitti e alla sofferenza, ma essere parte attiva di una comunità che si riconosce nei valori della solidarietà, della fratellanza e dei diritti umani".

La Marcia, promossa dalla Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace e dal Coordinamento Nazionale Enti Locali per la pace e i diritti umani, si snoda lungo un percorso di circa 24 km, da Perugia ad Assisi, e conta l’adesione di oltre 250 Enti Locali. Come ricordano gli organizzatori: "In un mondo devastato dall’individualismo, dall’egoismo e dall’indifferenza che uccide e lascia uccidere, mentre lo scontro di interessi alimenta spietate guerre di ogni genere che si accaniscono ferocemente contro bambini, donne, malati e anziani, in un mondo intriso di violenza, pieno di muri e confini, mentre si accelera un’incontrollata corsa al riarmo, di fronte ai segni sempre più marcati della ‘terza guerra mondiale’, noi vogliamo reagire con ‘un nuovo sogno di fraternità e amicizia sociale".

L’adesione del Comune di Modena rientra nell’ambito di un impegno quotidiano e continuativo dell’Ente sul fronte della promozione della cultura della pace e del rispetto dei diritti umani.