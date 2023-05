Confronto sulle materie prime Successo di pubblico a Allfortiles

Si chiude oggi, con convegni che vedranno ospiti, tra gli altri, il presidente di Nomisma Energia Davide Tabarelli (alle 11) ed Alberto Forchielli, managing partner di Mindful Capital Partners, principale azionista del Gruppo Italcer (ore 15,30), Allfortiles, la due giorni ideata e promossa dal fondatore e Direttore di Ceramicanda Roberto Caroli presso il padiglione B di ModenaFiere. La manifestazione vede un centinaio di aziende partecipanti che spaziano lungo tutti gli ambiti della filiera ceramica (materie prime, smalti, decori, macchine per ceramica, logistica e servizi) ed al momento espositivo ne affianca uno convegnistico che ieri ha visto confrontarsi con gli addetti ai lavori, nel corso di una partecipatissima tavola rotonda su logistica e materie prime svoltasi in mattinata, i Presidenti di Confindustria Ceramica, Acimac e Ceramicolor (Giovanni Savorani, Paolo Lamberti, Pierluigi Ghirelli) e, in serata, intervenire l’economista Tito Boeri insieme al Condirettore Generale di Banco BPM Domenico De Angelis. Tra gli altri ospiti dei dibattiti il Presidente di ModenaFiere Alfonso Panzani e gli imprenditori Franco Stefani, Gianfranco Padovani (ieri) ed Enrico Grassi (oggi alle 15).