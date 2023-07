"Congelare il trasferimento della moschea"

"Trasferimento della moschea? No a cambiali in bianco". Barbara Moretti, capogruppo in consiglio comunale di Modena al centro, è intervenuta sullo spostamento del luogo di culto nell’area ex Pro Latte. "La condivisione dell’accordo di programma per l’articolato ed ampio progetto di espansione della CPC non può essere una cambiale in bianco rispetto alla proposta di trasferimento della moschea di via delle Suore, nell’area dell’ex pro-latte, contenuta in tre righe all’interno dell’accordo".

Visto che "non c’è nessun progetto e siamo ancora in una fase di indirizzo politico allora chiediamo di congelare l’ipotesi. L’amministrazione non assuma impegni che pesaranno sul prossimo sindaco e la prossima amministrazione. Si fermi. Perché le priorità a Modena e per la Sacca, sono altre L’urgenza alla Sacca è dare più verde e cambiare rotta rispetto a uno sviluppo che finora si è dimostrato insostenibile, recuperare il gap di verde rispetto ad altre aree della città e trovare un’altra collocazione al centro islamico".