Congressi di Fratelli d’Italia, eletti i leader locali

Si sono svolti in vari Comuni della Provincia di Modena i congressi di Fratelli d’Italia, strumenti democratici e simbolo di radicamento del partito di Giorgia Meloni sul territorio provinciale.

A Ravarino ha vinto Germano Cuccoli, ex candidato sindaco e consigliere comunale; per Bomporto invece è stata l’insegnante Lisa Borgato a primeggiare; a Nonantola la vittoria è stata di Antonio Grella, consigliere comunale; infine, a Castelfranco Emilia, è stata Roberta Garibaldi, capogruppo di Frattelli d’Italia in Consiglio comunale a vincere.

"Siamo contenti dell’inizio della stagione congressuale che ci vedrà impegnati per il prossimo mese su tutto il territorio principale. L’obiettivo è quello di dare risposta alla partecipazione attiva dei nostri iscritti e alla condivisione di idee e dei progetti che dimostrano l’entusiasmo e la fiducia che il nostro partito continua a raccogliere nel territorio. Questo percorso ci permette di costruire una classe dirigente sempre più radicata e pronta ad affrontare le sfide amministrative locali, dando voce e risposte concrete ai cittadini", hanno commentato il senatore e coordinatore regionale Michele Barcaiuolo e il consigliere regionale e presidente provinciale Ferdinando Pulitanò (nella foto).

Una delle caratteristiche di Fratelli d’Italia è quella di essere un partito radicato sul territorio e per questo ha organizzato una stagione di congressi per coinvolgere attivamente gli iscritti, eleggere la propria classe dirigente nei vari Comuni, continuando così un confronto costruttivo, fuori e dentro le istituzioni, teso allo sviluppo e al benessere delle nostre comunità". "Si lavora a livello nazionale e a livello territoriale in modo serio e capillare, portando delle risposte concrete ai problemi dei cittadini, ascoltando e agendo. Questa è la nostra caratteristica principale: gli interessi della Nazione e degli italiani sono sempre al primo posto. La stagione congressuale è una fase partecipativa che, nel panorama politico attuale, ormai si vede di rado e per questo ne siamo particolarmente orgogliosi".