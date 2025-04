Congresso Cisl, plebiscito per Papaleo: novanta voti su 91

Con un plebiscito da record nella storia del sindacato (90 voti su 91), la due giorni congressuale di Cisl Emilia Centrale ha riconfermato Rosamaria Papaleo alla guida del sindacato di Modena e Reggio Emilia. "Un voto che ha premiato quattro anni di coraggio, visione, risultati: oggi Cisl Emilia Centrale dà voce a 99.469 persone, gli under 30 sfiorano il 20%", mentre i lavoratori attivi hanno superato il 52%.

"Oggi è il giorno del cuore e col cuore dico che Cisl Emilia Centrale è diventata il sindacato delle idee, delle persone, del futuro. Un futuro che si chiama Europa. Un futuro che si costruisce solo insieme", ha detto Papaleo. La neo segretaria ha immediatamente proposto e ottenuto dal consiglio generale la riconferma nel suo team di Domenico Chiatto e Andrea Sirianni.

All’Rmh Raffaello di Modena, il congresso ha contato 300 persone, oltre 50 interventi, 215 delegati al voto, playlist e ledwall giganteschi in cui sono arrivate le storie di Modena e di Reggio. Tema centrale alla base del nuovo mandato di Papaleo: la sfida dell’intelligenza artificiale. La leader Cisl ha invocato "una legge regionale, ora. L’IA deve migliorare la vita delle persone, non sostituire la contrattazione né minare i diritti conquistati con anni di lotte. La tecnologia non è neutra: va governata. E per questo lanciamo la sfida di un algoritmo etico, umano, che riunisca il fronte sindacale", ha ribadito Papaleo.

E per farlo, Cisl Emilia Centrale ha scelto la partecipazione che significa “un’assunzione di consapevolezza, un game changer per governare la complessità dell’economia e del lavoro che stanno cambiando". E la politica "ha raccolto il messaggio: Massimo Mezzetti, sindaco di Modena, ha annunciato per il 2025 un nuovo Protocollo d’Intesa su legalità, trasparenza e responsabilità sociale negli appalti".