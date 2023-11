Congresso di Fratelli d’Italia. Pulitanò confermato alla guida: "Ci aspetta una grande prova"

Si è svolto a Modena all’Rmh Raffaello il congresso provinciale di Fratelli d’Italia. Nel corso della mattinata di domenica si sono susseguiti interventi per oltre 3 ore: oltre ai dirigenti di FD’I si sono alternati numerosi ospiti provenienti da realtà sindacali e dell’associazionismo e diverse sigle sindacali delle forze dell’ordine, come Siulp e, Sappe. Hanno portato i loro saluti i colleghi dei partiti della coalizione di Governo di Forza Italia, della Lega e di Noi Moderati. Presente anche il commissario di Modena di Azione. Applausi per il senatore e coordinatore regionale Michele Barcaiuolo, padrone di casa insieme a Daniela Dondi.

Grande soddisfazione per la scelta unitaria del candidato coordinatore provinciale, nella figura del presidente uscente Ferdinando Pulitanò che commenta così la riconferma: "È stata una straordinaria giornata di confronto, partecipazione e militanza e considero la mia elezione una bellissima responsabilità che cercherò di onorare quotidianamente insieme a tutti i dirigenti locali che mi affiancheranno in questo percorso. Siamo chiamati ad una grande prova che si verificherà in concomitanza delle elezioni europee e amministrative di giugno 2024 e, a questa cruciale sfida, il nostro partito sicuramente si farà trovare pronto", conclude Pulitanò.

"Orgoglioso sia della grande partecipazione al voto – sottolinea il senatore Michele Barcaiuolo – sia del fatto che a Modena come nel resto della regione che l’onore di coordinare ci sia stato un congresso unitario, segno di una classe dirigente matura, aperta a nuovi contributi ma consapevole che gli avversari siano non all’interno ma quel sistema di potere che in troppe zone non conosce alternativa da quasi 80 anni. Ferdinando e tutti i nuovi dirigenti e hanno competenza e capacità non solo per essere dirigenti di partito ma ottimi amministratori di maggioranza".

Numeri mai registrati al congresso dei meloniani che hanno visto 700 tesserati partecipare alle elezioni per i 13 membri del coordinamento provinciale che affiancheranno Pulitanò nella gestione del partito.

Primo posto per preferenze incassate per Luca Negrini, presidente cittadino di Modena; segue Annalisa Arletti capogruppo in Consiglio comunale di Carpi e Guglielmo Sassi di Fratelli d’Italia Maranello. Oltre ai 13 membri, eletti grazie alle preferenze ottenute dai tesserati, il Presidente Provinciale da statuto può nominare altri 7 membri da inserire nel coordinamento.

Certa la nomina di Federica Carletti (Carpi) Pier Luigi Bonvicini (Modena), Monica Malaguti (Finale Emilia) e Filomena Campolongo (Vignola) che si aggiungeranno ai membri presenti di diritto grazie alla carica che ricoprono ovvero il senatore Michele Barcaiuolo l’onorevole Daniela Dondi, il consigliere regionale Luca Cuoghi, il consigliere provinciale Stefano Venturini, il membro dell’assemblea nazionale Daniele Iseppi e il Presidente Proviciale di Gioventù Nazionale, movimento giovanile del partito, Lorenzo Rizzo.