Congresso, le news sul sito Pd

È stata predisposta un’apposita sezione ’Congresso costituente 2023’ sul sito Pd Modena dove è possibile consultare i principali elementi relativi al congresso in atto, disponibile all’indirizzo https:www.pdmodena.itcongresso-costituente-2023.

Sono presenti tre sotto-sezioni: quella relativa al percorso costituente che si è chiuso lo scorso 21 gennaio, dove è stato pubblicato il documento elaborato dalla assemblea modenese oltre al Manifesto per il nuovo Pd Italia 2030 e al report della “Bussola”; quella relativa alle assemblee nei circoli, con la composizione della Commissione provinciale per il congresso, i regolamenti e le delibere della Commissione nazionale per l’elezione del segretario e dell’assemblea nazionale costituente, insieme all’elenco delle assemblee dei circoli e i relativi risultati; e quella relativa alle primarie, con i candidati e relative mozioni, l’elenco dei seggi per la votazione e i relativi risultati.