Congresso Pd, il duello. Forghieri sfida Lenzini. Lo spettro della frattura

Diego Lenzini è il super favorito, ma ora scende in campo anche Marco Forghieri. Se sulla segreteria provinciale la convergenza sull’ex sindaco di Castelfranco Stefano Reggianini è pressoché unanime, le indiscrezioni pubblicate ieri accendono un faro sulla sfida che si profila nel Pd cittadino. L’idea che l’attuale capogruppo non incontri più alcuna resistenza verso la guida del partito sta accelerando la discesa in campo dei suoi antagonisti.

Il primo a farsi avanti è Marco Forghieri, presidente dell’assemblea cittadina, ex consigliere comunale per dieci anni, l’unico a non aver chiesto la deroga per rientrare in Consiglio. Ieri il borsino Pd ha fatto schizzare le sue quotazioni alle stelle: viene considerato ormai in campo. E pazienza se il congresso non sarà unitario. Si andrà alla conta. Anche perché starebbero scaldando i motori anche Ludovica Carla Ferrari e Stefano Manicardi, oltre a Carmelo De Lillo supportato da Francesca Maletti. Certo, Forghieri non fa parte del Consiglio comunale. Un punto debole? C’è chi sostiene al contrario che possa essere garanzia di equilibrio, dialettica ed equidistanza da giunta, gruppo e coalizione, come fu per altri segretari come Andrea Sirotti e Giuseppe Boschini.

Lenzini tuttavia non sarebbe preoccupato dai suoi avversari, è convinto di avere il supporto di circoli e iscritti. I voti sarebbero al momento dalla sua, anche se l’ideale è vincere non per i numeri, ma dopo un accordo politico con le diverse componenti: i veti, come dicevamo ieri, sono caduti, più per rassegnazione che per convinzione. Permangono focolai di resistenza, anche in giunta, dove le stilettate su urbanistica e rifiuti del gruppo non sono state dimenticate. Ma sono mugugni non tali da impensierire il capogruppo, considerando che all’amministrazione comunale e al sindaco Massimo Mezzetti tutto sommato conviene avere un interlocutore unico come segretario e capogruppo ancorché non del tutto amico, sufficientemente solido e rappresentativo per tenere a bada gli eventuali cattivi umori della base.

Solo il livello provinciale auspica una soluzione diversa e potrebbe aprire un conflitto. Ma è un distinguo che riguarda più i quadri, non tanto gli iscritti: il segretario Stefano Vaccari, Davide Baruffi, Luca Sabattini non si capacitano di doversi consegnare a Lenzini e ai suoi sponsor Gian Carlo Muzzarelli, Maria Costi, Fabio Braglia. Al capogruppo modenese e alla segretaria uscente Federica Venturelli, indirettamente a Muzzarelli, viene imputata ancora per esempio la responsabilità di aver costretto il partito a ricorrere a una figura esterna per il sindaco del capoluogo.

C’è chi si spinge a prefigurare uno scenario inaudito per Modena, dove il centralismo democratico è ancora un valore politico: un partito spaccato in due tra una maggioranza e una minoranza. Un esito per molti considerato catastrofico. Mentre dunque i tempi per il congresso si allungano per lasciare tempo a Reggianini di chiudere il bilancio in aMo, è corsa contro il tempo per trovare una soluzione che lasci meno macerie possibili.