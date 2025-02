Congresso Pd, Vaccari temporeggia. Reggianini ha prima il bilancio Amo. Lenzini, veti caduti: farà il segretario

I festeggiati sono pronti, ma la festa non è stata ancora organizzata. Slittano ulteriormente i tempi del congresso del Partito Democratico che inizialmente doveva tenersi in febbraio, ma che molto probabilmente sarà avviato a marzo con le prime consultazioni, per terminare ad aprile inoltrato. I motivi? Certamente i ritardi dovuti alla definizione dei possibili candidati alla segreteria. Ma le indiscrezioni rimandano al temporeggiamento da parte del segretario Stefano Vaccari in attesa che il segretario provinciale in pectore, Stefano Reggianini, termini il mandato in aMo come amministratore unico con l’approvazione del bilancio. Non è detto che ci sia incompatibilità fra la carica di segretario Pd e quella di guida dell’agenzia per la mobilità, e tuttavia potrebbe essere sollevata una questione di opportunità. Per cui si preferisce aspettare. aMo tra l’altro sarà la protagonista della gara imminente, in programma nel 2026, per l’affidamento del trasporto pubblico locale: faccenda che impegnerà soprattutto i tecnici, ma che sicuramente costituisce un’altra tappa importante per l’attuale amministratore unico.

Sul merito politico invece sono ormai pochi a nutrire dubbi sul nome di Reggianini, tanto più dopo l’uscita di scena di Alberto Bellelli, che ora ricopre un incarico in Regione: Reggianini viene considerato al momento l’unico in grado se non di unire quanto meno di non dividere le numerose anime del partito modenese. Dai cattolici agli ex Ds, passando per i bonacciniani e i muzzarelliani, dai criteri territoriali all’aspetto anagrafico, l’ex sindaco di Castelfranco beneficia di un consenso trasversale e a lui sarà affidato un ruolo delicato in vista anche delle prossime candidature per il Parlamento nel 2027 (Vaccari e Stefano Bonaccini sono già prenotati).

Sul fronte cittadino, sembra ormai aver perso spinta propulsiva la fronda contro Diego Lenzini. Anche nel capoluogo man mano che passano i giorni la sua candidatura sembra quella politicamente più in grado di unire le componenti. Le alternative emerse – da Carmelo De Lillo a Marco Forghieri passando per Ludovica Carla Ferrari – hanno il difetto di non essere in Consiglio e un segretario che non ha anche il ‘controllo’ del gruppo rischia di apparire dimidiato. Resta il dubbio sulla opportunità di un eventuale doppio ruolo: segretario e capogruppo. Per alcuni non è detto sia un problema, anzi. Essendoci un sindaco non del Partito democratico, la giunta nel rapporto con il partito e il gruppo non dovrà rincorrere triangolazioni tra diversi attori per le mediazioni, trovandosi di fronte a un unico interlocutore con cui parlare. "Il doppio ruolo va letto con gli occhiali di una maggiore rappresentatività, non del mero potere", riassume la vecchia guardia. Anche alla giunta, alla quale il nome di Lenzini – suo malgrado sponsorizzato da Muzzarelli – poteva inizialmente essere interpretato come una ditata negli occhi del sindaco, dopo che in queste settimane si sono mosse le diplomazie appare meno pericoloso.