Oggi all’hotel RMH si terrà il congresso provinciale di Fratelli d’Italia Modena. "Congressi provinciali rappresentano un momento politico fondamentale di confronto e di democrazia all’interno del nostro Partito che dimostra come Fratelli d’Italia, anche crescendo così tanto a livello elettorale, voglia continuare a mantenere un rapporto solido e costante con tesserati ed elettori", commenta il sednatore e coordinatore regionale Michele Barcaiuolo. Dopo i saluti istituzionali previsti per le 9.30 e seguenti sarà lasciato spazio al dibattito per illustrare gli obiettivi e le attività che attenderanno il coordinamento nei prossimi anni.