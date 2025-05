Connessione tra presente e futuro con gli scatti di Carpi Foto Fest

Dal 10 al 25 maggio torna, a Carpi, la nuova edizione di Carpi Foto Fest, che quest’anno sceglie come tema la connessione tra presente e futuro delle nuove generazioni. Il Participio Futuro, titolo del tema 2025, è una forma verbale che "partecipa" al futuro, rappresenta il potenziale, l’attesa e, in una visione più ampia, può essere interpretato come il simbolo delle possibilità e delle aspettative che il futuro porta con sé.

I numerosi appuntamenti di Carpi Foto Fest 2025 Focus Giovani - manifestazione promossa dal Gruppo Fotografico Grandangolo BFI-APS, con il patrocinio di Comune di Carpi, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Modena, Fiaf (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche – Fiaf Young- Fiaf Talent Scout – Laboratorio Portfolio online) e realizzata con il contributo di Fondazione CR Carpi - si svolgeranno anche quest’anno a Carpi, presso la Sala dei Cervi del Palazzo dei Pio.

"Quest’anno - spiega Danilo Baraldi, presidente del Gruppo Fotografico Grandangolo – abbiamo scelto un tema che ci permettesse di indagare la vita, i progetti, i sogni e le aspirazioni dei giovani".